Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor și Irina traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se bucura de una dintre cele mai apreciate casnicii din showbiz-ul romanesc. Cei doi se iubesc de mai bine de 16 ani și au impreuna o fetița superba. Iata cum s-au cunoscut, dar și ce diferența de varsta exista intre ei.

- Florin Salam a dat detalii despre relațiia lui cu divinitatea, in cadrul unui podcast, in urma cu puțin timp. Celebrul manelist a vorbit despre pacatele lui și a recunoscut ca face adesea greșeli, dar se declara un om credincios. Iata ce a dezvaluit cantarețul!

- Smiley recunoaște ca viața lui s-a schimbat complet de cand a devenit tata. Artistul a vorbit despre reproșurile pe care i le face iubita lui, Gina Pistol. De cațiva ani, Smiley traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Gina Pistol. La inceput, cei doi au fost foarte discreți cu viața lor amoroasa,…

- In prezent, Prințul Harry și Meghan Markle au o casnicie fericita și solida, fiind extrem de apropiați și surprinși in public doar impreuna. Cu toate acestea, potrivit presei internaționale, relația lor nu a fost atat de solida de la inceput. Ducele de Sussex ar fi fost infidel. Cu cine ar fi inșelat-o…

- Chiar de ziua sa de naștere, pe 23 august, Fuego a lansat cartea sa autobiografica. Artistul a scris și despre frumoasa prietenie pe care o are cu Teo Trandafir.Puțini știu ca pe Teo Trandafir și Fuego ii leaga o prietenie de peste 20 de ani. Cantarețul o apreciaza foarte mult pe vedeta de la Kanal…

- Ziarul american Washington Post a publicat joi un nou episod din serialul dedicat razboiului din Ucraina, in care reconstituie reactia tarii in primele zile ale invaziei ruse. Articolul, rezultat in urma interviurilor cu peste o suta de oficiali, militari si civili ucraineni, arata cum au tinut piept…

- Grațiela Duban are 35 de ani, iar din 2011 este casatorita cu actorul Andrei Duban. Cei doi au impreuna un baiețel și o casnicie discreta. Actrița a fost admirata intotdeauna pentru felul in care arata, iar acum dezvaluie secretul ei.„Ma mențin datorita regimului și antrenamentelor pe care le am de…

- Irina și Razvan Fodor au plecat intr-o vacanța spectaculoasa alaturi de fiica lor. Cei trei s-au decis sa calatoreasca in mai multe țari, iar micuța lor a fost extrem de entuziasmata de acest lucru.