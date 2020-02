Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Razvan Cuc ii da replica premierului Ludovic Orban, care a declarat, intr-un interviu, ca suspendarea finanțarii de la Comisia Europeana pentru Sibiu-Pitești este o „minciuna gogonata" a fostului ministru al Transporturilor.

- Comisia Europeana a suspendat finanțarea din fonduri UE pentru Autostrada Sibiu - Pitești (123 de km), cel mai important proiect de infrastructura al Romaniei la aceasta ora, potrivit unui anunț facut de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD). Decizia vine ca urmare a unor probleme…

- Premierul Ludovic Orban i-a sugerat ministrului Transporturilor, Lucian Bode, in sedinta de guvern de luni, sa faca vizite neanuntate pe santiere si in principal pe unele tronsoane de autostrazi din Romania. Orban i-a mai sugerat ministrului sa conditioneze platile facute catre antreprenori.…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ii transmite premierului Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca in București este nevoie de o centura la profil de autostrada ca are lasate 3 contracte semnate tocmai in acest sens și ii cere doar sa duca mai departe proiectul pregatit de fostul Guvern.Citește…

- "Guvernul anterior a mintit. A mintit in privinta veniturilor si a cheltuielilor. Veniturile sunt mai mici cu 18 miliarde de lei, peste 10 miliarde venituri de pe plan intern care erau puse din pix nu existau. Daca nu faceam rectificare bugetara ei n-au prevazut bani pentru pensii. Nu aveam…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai demonteaza afirmațiile lui Florin Cițu cu privire la bugetul de pensii. "A spus domnul ministru de Finanțe Florin Cițu pe 28 noiembrie ca, la rectificare, noi am lasat fara bani bugetul de pensii pentru ultimele doua luni. Domnule ministru de Finanțe…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre "toate proiectele de interes comun din domeniile energetic, militar si de securitate".Ludovic Orban, pe șantier impreuna cu ministrul Transporturilor - Cand va fi gata mult așteptata…

- Adina Valean a primit astazi avizul consultativ al comisiilor parlamentare reunite de afaceri europene pentru nominalizarea in calitate de comisar european al transporturilor. Au fost 25 voturi pentru si trei abtineri. La audiere au participat premierul Ludovic Orban si ministrul transporturilor, Lucian…