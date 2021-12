Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci din Romania care va beneficia de arbitraj video (VAR) va fi Supercupa Romaniei, meci programat in luna iunie a anului viitor, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. "Tot planul propus a fost implementat pana acum, nu avem…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a anuntat, joi, ca primul meci cu asistenta video pentru arbitraj va fi Supercupa Romaniei, programata in iulie 2022. "Pana in prezent, tot planul care a fost propus si stabilit, a fost implementat. Nu avem nicio zi de intarziere, toti cei trei parteneri, FRF, LPF…

- Anuntul presedintelui Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. Primul meci care va beneficia de arbitrajul video va fi Supercupa Romaniei. Primul meci din Romania care va beneficia de arbitraj video VAR va fi Supercupa Romaniei, meci programat in luna iunie a anului viitor, a anuntat, marti, intr…

- Peste 95% dintre angajați Federației Romane de Fotbal (FRF) sunt vaccinați, iar in cadrul staff-urilor tuturor echipelor naționale procentul este de 100%. In plus, la ultima acțiune a primei reprezentative, procentul jucatorilor vaccinați a fost de aproape 80%, informeaza FRF. In februarie 2021, Federația…

- Comisia de disciplina a FRF a sancționat echipa FCSB pentru neprezentarea la meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei, cu FC Voluntari, iar roș-albaștrii au pierdut cu 0-3, la masa verde. Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a admis, in sedinta de vineri, sesizarea Departamentului…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, ii da credit total selecționerului Mirel Radoi in ceea ce privește decizia de a-l convoca pe puștiul de 15 ani Enes Sali la prima reprezentativa. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe…

- Razvan Burleanu (37 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a anunțat astazi, la finalul Comitetului Executiv al FRF, ca intenționeaza sa schimbe formatul competițional din Cupa Romaniei. Ultimele ediții ale Cupei Romaniei au starnit un interes mai mic din partea granzilor din campionat,…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis, miercuri, sanctionarea clubului Rapid cu o amenda de 33.750 de lei, in urma incidentelor de la partida cu Gaz Metan Medias, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, disputata pe Arena Nationala. Totodata, masorul echipei, Marius Dogaru,…