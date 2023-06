Stiri pe aceeasi tema

- Denver Nuggets este la un meci castigarea primului titlu NBA, dupa ce s-a impus, cu scorul de 108-95, vineri seara, la Miami, cu formatia locala Miami Heat. CITESTE SI Traficul rutier va fi oprit sambata si duminica, pe DN 67C, la Ranca: Are loc o competitie de automobilism sportiv 08:54 28 Neymar…

- Echipa masculina a Romaniei a ocupat locul al 13-lea in proba de short trail, joi, la Campionatele Mondiale de alergare montana de la Innsbruck-Stubai (Austria).Victoria a revenit Marii Britanii, urmata in clasamentul pe echipe de Italia si Franta, scrie news.ro. CITESTE SI Iga Swiatek s-a calificat…

- Propunand vizitatorilor iluzii optice si alte trucuri mintale, "Paradox Museum" si-a deschis portile joi la Paris, iar Franta a devenit cea de-a sasea tara care gazduieste un muzeu de acest tip, care se defineste ca fiind "cel mai uluitor din lume". Din "sala camuflaj", care ii face pe spectatori sa…

- Campioana Franței, PSG, i-a contactat pe agenții lui Harry Kane, pentru care Tottenham cere 100 de milioane de euro. E mai ieftin cu 50 de milioane decat Osimhen, ținta inițiala a parizienilor. Paris SG se pregatește pentru „viața" dupa Neymar și Messi. Aflat la final de contract, Leo are mai multe…

- Ultrașii lui PSG s-au strans in fața casei lui Neymar (31 de ani) și i-au cerut brazilianului sa plece de la echipa. E scandal la Paris. Dupa ce Messi a fost suspendat de club și huiduit, de asemenea, de suporteri, a venit randul lui Neymar sa fie personaj principal. VIDEO. Ultrașii ii cer lui Neymar…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, i-a blocat numarul lui Gigi Becali, patronul FCSB, pe care l-a acuzat la finalul Adunarii Generale de astazi ca ar fi mituit arbitri in trecut. Dupa Rapid - FCSB 1-0, arbitrul Horațiu Feșnic și Razvan Burleanu, președintele FRF,…

- Antrenorul lui PSG trece printr-o perioada foarte grea. Conducatorii echipei din Paris vor sa-l dea afara, din cauza rezultatelor proaste, iar in presa franceza au aparut materiale in care este acuzat de rasism. Christophe Galtier ar fi spus in perioada in care a lucrat la Nice, ca nu vrea in echipa…

- ​Noel Le Graet a fost nevoit sa demisioneze din funcția de presedinte al Federatiei Franceze de Fotbal, iar Le Monde susține acum ca acesta este implicat intr-un nou scandal dupa finala Cupei Mondiale din Qatar.