Razii de amploare in municipiu Buzau si in judet. Tineri soferi gasiti pozitiv pentru cocaina si cannabis! Vezi alte amanunte

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, politistii rutieri constanteni, sprijiniti de politisti rutieri ai Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si ai altor inspectorate de politie judetene din tara au desfasurat o actiune cu efective marite pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool…

- In perioada 1 – 3 iulie a.c., pe raza judetului Buzau au fost desfasurate actiuni cu efective marite ce au avut drept obiective mentinerea climatului de siguranta publica, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale, prevenirea ilegalitatilor ce se pot comite in perimetrul…

- TENȚIE, șoselele din Dambovița sunt pline de șoferi drogați, POLIȚIȘTII FAC RAZII DE AMPLOARE, la data de 2 iulie a.c., in jurul orei 19:34, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, pe strada Poet Grigore Alexandrescu, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani. Polițiștii au…

- PREȚUIEȘTE VIAȚA: SPUNE „NU” DROGURILOR ȘI ALCOOLULUI! Prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihoactive și a conducerii autovehiculelor sub influența acestora sau a alcoolului – prioritate a polițiștilor vranceni. Astfel, in aceasta saptamana au fost testați cu aparatele Drugtest 21 de…

- Un accident rutier soldat cu cinci victime s-a produs, in urma cu puțin timp, pe E85, in localitatea Spataru. Un BMW in care s-ar fi aflat cinci tineri s-a rasturnat in șanț, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Se pare ca baiatul de 19 ani conducea mașina tatalui sau, in care s-ar mai fi…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Bucuresti, a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de risc si mare risc, in Constanta. Acesta ar fi comercializat 70 de grame de cocaina și 500 de grame de cannabis, asupra barbatului fiind gasita suma de 7.800 de euro.Actiunea a avut loc marti si a fost…