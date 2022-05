Stiri pe aceeasi tema

- Razie in municipiul Timișoara. 78 de persoane legitimate, 77 de sancțiuni contravenționale! La data de 13 mai a.c., in intervalul orar 15-21, polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Secției 2 Urbane, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman și lucratori din cadrul...

- In data de 13 mai a.c., in intervalul orar 15:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Secției 2 Urbane, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman și lucratori din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune pe bulevardul Michelangelo și in zona stadionului…

- Starea tehnica a taximetrelor a fost verificata, vineri, in cadrul unei razii la care au luat parte polițiștii Biroului Rutier Timișoara, cei ai Secției 2 Urbane, reprezentanți ai Registrului Auto Roman (RAR) și angajați din cadrul Poliției Locale Timișoara.

- Ieri, 13 mai, in intervalul orar 15:00-21:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara și cei ai Secției 2 Urbane, impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman și lucratori din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, au organizat o acțiune pe bulevardul Michelangelo și in zona stadionului din…

- De la inceputul prohibiției (9 aprilie), jandarmii gorjeni au desfașurat acțiuni de verificare privind pescuitul și acvacultura in habitatele piscicole naturale din județul Gorj. In cadrul acestor acțiuni au fost depistate 32 persoane care pescuiau fara permis sau pescuiau in perioada de prohibiție,…

- Eveniment Amenzi de peste 15.000 lei, aplicate de polițiști intr-o singura zi / Alcoolul la volan, nelipsit dintre infracțiunile la regimul circulației pe drumurile publice aprilie 20, 2022 09:24 In 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au…

- Rezultate obținute de polițiști in ultimele 24 de ore, in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 30 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea și secțiilor arondate au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii…

- Polițiștii rutieri și de ordine publica din municipiul Dej, impreuna cu cei ai Secției 5 Poliție Rurala au acționat la data de 17 februarie, in vederea impunerii disciplinei rutiere in randul participanților la trafic și prevenirii evenimentelor rutiere. In urma acțiunii desfașurate, polițiștii au aplicat…