Stiri pe aceeasi tema

- confiscați valoric de polițiștii de la delicte silvice in acțiune comuna. Sambata, 4 martie a.c., in intervalul orar 12.00 – 01.00, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurala Sarmașag impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Razie de proporții la Botoșani: 600 de persoane legitimate și 350 de autovehicule controlate de polițiști Razie de amploare la Botoșani noaptea trecuta. Nu mai puțin de 600 de persoane au fost legitimate, iar 350 de autovehicule controlate de polițiști, in timp ce valoarea amenzilor a depașit 120.000…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, alaturi de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului de Ordine Publica, Serviciului Rutier și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfașurat acțiuni pentru verificarea respectarii legislației din domeniile…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, alaturi de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului de Ordine Publica, Serviciului rutier și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au desfașurat acțiuni pentru verificarea respectarii legislației din domeniile…

- Lemne de foc fara proveniența legala, confiscate valoric de polițiștii salajeni, in cadrul unei acțiuni comune. In perioada 14 – 15 ianuarie a.c., in intervalul orar 12.00 – 02.00, polițiștii salajeni au acționat pe raza Secției nr.3 Poliție Rurala Jibou și in orașul Jibou, pentru a preveni și combate…

- Zeci de elevi chiulangii din Botoșani, culeși din baruri și duși la ore de polițiști Polițiștii din cadrul Biroului de Siguranța Școlara, impreuna cu lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Birourile de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiilor Botoșani și Dorohoi…

- In perioada 21 noiembrie 2022 – 04 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au acționat in baza planului național de acțiune „FOC DE ARTIFICII”, pe raza județului Brașov, in vederea prevenirii, identificarii și combaterii evenimentelor negative generate de nerespectarea…

- Peste 30 de persoane din județul Bihor s-au gandit sa faca bani de pe urma firmelor de asigurari: inscenau accidente auto, iar apoi solicitau daune. Poliția a depistat 21 de accidente in urma carora au fost deschise 23 de dosare de dauna, la cinci societați de asigurari . Polițiștii și procurorii din…