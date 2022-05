Razie de amploare a ANAF la Piața de legume și fructe Pucheni Inspectorii ANAF au descins, in aceasta dimineața, in Piața Pucheni, din București. Aceasta este cea mai mare piața de legume și fructe din București. La ora transmiterii acestei știri, Piața Pucheni este invadata de inspectori de la Fisc. Opreațiunea vine la foarte scurt dupa ce Guvernul și noul președinte al ANAF au declarat ca vor intari foarte mult strategia de combatere a evaziunii fiscale și creșterea colectarilor la bugetul de stat The post Razie de amploare a ANAF la Piața de legume și fructe Pucheni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

