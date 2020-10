Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase si cel care indeplineste rolul de consilier al presedintelui Donald Trump in probleme legate de COVID-19, a fost din nou criticat de catre presedintele american, Donald Trump. „Oamenii s-au saturat sa auda…

- "Oamenii s-au saturat sa auda vorbindu-se despre COVID", a declarat Trump intr-o discutie telefonica cu membri ai echipei sale de campanie, la care au avut acces mai multe media americane. "Oamenii spun: 'lasati-ne in pace'. S-au saturat. S-au saturat sa auda de Fauci si toti acesti idioti",…

- Senatorul republican Ted Cruz, fost candidat la Casa Alba, a avertizat vineri ca alegerile prezidentiale si parlamentare de la 3 noiembrie din Statele Unite s-ar putea transforma într-o "baie de sânge" de proportii istorice pentru republicani, daca electoratul va suferi în…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, ramas in urma in sondaje cu mai putin de o luna inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, l-a catalogat miercuri drept ”tacanit” (”wacko”) pe adversarus sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.”Este un tacanit de ani de zile si o stie toata lumea”,…

- Rabinul Israelului s-a rugat luni pentru ca presedintele american Donald Trump sa se vindece de COVID-19, invocand numele acestuia in timpul unei ceremonii ocazionate de o sarbatoare evreiasca la Zidul Plangerii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Sustinerea pentru Trump, care a recunoscut…

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o funcție echivalenta cu a doctorului american Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa nu scape cu viața dupa ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Potrivit The Guardian, Swan…

- Președintele american Donald Trump continua sa susțina ca noul coronavirus va „disparea” fara un vaccin, precizand ca unii medici, inclusiv consilierul Scott Atlas, cred ca imunitatea de turma ajuta la tratarea bolii, noteaza CNN.”Nu caut sa mint. Nu vreau ca oamenii sa intre in panica. Vom fi in regula.…

- Donald Trump este in alerta! Un incident armat linga Casa Alba l-a facut pe presedintele american sa-și intrerupa brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa. Imediat, liderul american a fost evacuat. Incident armat linga Casa Alba! Presedintele SUA Donald…