Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a vorbit intr-un interviu pentru Revista VIVA! despre relația de prietenie pe care o are cu Mircea Badea. Cei doi au lucrat impreuna la radio foarte mulți ani. Teo Trandafir și Mircea Badea au fost colegi la radio timp de 10 ani, iar cei doi au avut o relație foarte frumoasa de prietenie.…

- Travis Scott este in centrul unui scandal amoros. Celebrul rapper, care e și tatal copiilor lui Kylie Jenner, a fost acuzat ca a inșelat-o pe vedeta americana devenita un mogul al industriei cosmetice. Artistul deja a avut o reacție dura la adresa acuzațiilor care ii sunt aduse.

- Billie Eilish a confirmat relația cu Jesse Rutherford, in varsta de 31 de ani. Cei doi artiști au fost surprinși in ipostaze tandre in Los Angeles. Billie Eilish are o relație cu Jesse Rutherford, artistul care este cu 11 ani mai tanar decat ea. Cantareața a fost surprinsa alaturi de acesta in ipostaze…

- Liderul chinez Xi Jinping a aparut pentru prima oara in public de la intoarcerea din Uzbekistan și spulbera zvonurile ca ar fi in arest la domiciliu, in timp ce in China ar avea loc o lovitura de stat condusa de armata.

- Monica Anghel nu doar ca este o cantareața talentata, cu o cariera de ani in spate, ci este și o mama model. Actrița are o relație foarte apropiata cu fiul ei. Vedeta susține ca Aviv este mai gelos decat soțul ei. Cum se descurca artista cu adolescentul.

- Gerard Pique a devenit, in acest an, unul dintre cei mai mediatizați fotbaliști, insa nu datorita talentului sau in fotbal, ci datorita vieții sale amoroase complicate. Dupa ce el și Shakira au anunțat desparțirea, presa spaniola a aflat tot mai multe detalii despre noua lui iubita, dar și legat de…

- De 5 ani, Majda Aboulumosha traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Mihai, fostul soț al lui Laurette. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a povestit despre relația pe care o are cu partenerul ei.Majda se considera o norocoasa și spune ca Mihai o susține in tot ceea ce face, mai ales de cand a…

- Ileana Badiu și Catalin Badiu au sarbatorit 14 ani de la casatorie, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant. Timp de 11 ani, cei doi au avut o relație la distanța și nu mulți credeau ca mariajul lor va rezista.Au trecut 14 ani de cand Ileana Badiu a zis DA. Nunta celor doi a avut loc la Paris. Ziua…