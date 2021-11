Stiri pe aceeasi tema

- Suparat ca fosta partenera de viata se despartise de el, un barbat de 40 de ani a baut ca sa prinda curaj, iar apoi a incendiat locuinta parintilor fostei sale iubite. A fost arestat sub acuzatia de violare de domiciliu, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din comuna Voinesti a fost retinut de politisti dupa ce a dat foc locuintei parintilor fostei concubine, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Barbatul este acuzat de comiterea infractiunilor de distrugere…

- Un barbat de 39 de ani din Ciumbrud a fost condamnat de catre Judecatoria Aiud la o pedeapsa de 2 ani și 4 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a intrat prin efracție in magazia de alimente a unei case de tip familial pentru copii cu dizabilitați și a furat mai multe alimente. „In fapt, in noaptea…

- La fața locului au intervenit pompierii, care au lichidat incendiul.In interiorul locuinței a fost gasit fara suflare un barbat de 72 de ani, care a fost transportat la Morga Spitalului Județean Tulcea, in vederea stabilirii cauzei decesului.In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal.Incendiu violent…

- Poveste horror petrecuta in Argeș, la Salatrucu, in 2019. O fetița in varsta de 11 ani a fost abuzata de un barbat de 32 de ani, cu acordul parinților, care ar fi incuviințat o pretinsa cerere in casatorie din partea satrapului. De fapt, mama si tatal fetei erau in stare de ebrietate avansata atunci…

- O femeie de 40 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta cu fierul de calcat de concubin. S-a intamplat in data de 15 septembrie, acasa la victima, in satul Ustia din raionul Glodeni.

- Totul s-a intamplat joi seara, pe o strada circulata din municipiul Ploiesti. Un barbat a fost atacat cu toporul pentru ca a vrut sa-si apere iubita de furia unui alt barbat, informeaza Observatornews.ro . Suparat ca a fost scos cu forta dintr-o agentie de pariuri, un individ a vrut sa se razbune pe…