Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi da asigurari ca sangele lui Qassem Soleimani, un comandat din cadrul Gardienilor Revolutiei, va fi ”razbunat”, in fata unei multimi care comemora trei ani de asasinarea acestui general iranian de catre Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la…

- Donald Trump continua sa puna sub semnul intrebarii rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, castigate de Joe Biden. Sambata, el si-a reiterat acuzatiile de frauda masiva in alegerile prezidentiale, spunand ca asta "permite abrogarea tuturor regulilor", inclusiv a Constitutiei. Clasa politica…

- O jurnalista americana, E.Jean Carroll (78 de ani) care il acuza pe Donald Trump (76 de ani) ca a violat-o in anii 1990, și-a relansat, ieri, acțiunea in justiție impotriva fostului președinte al SUA, datorita unei noi legi din din New York care protejeaza victimele agresiuni ...

- Secretarul american de stat Antony Blinken va vizita China la inceputul anului viitor, a anunțat luni Casa Alba, calatoria șefului diplomației americane fiind vazuta ca un semn de destindere a relatiilor dintre cele doua superputeri rivale, scrie news.ro . Anunțul vizitei lui Blinken a venit in urma…

- ”Nu, nu a avut loc un tsunami conservator la acest scrutin , scrie ”USA Today”. Predomina o mare decepție… Republicanii americani au avut toate șansele sa-i mulțumeasca pe fostul președinte Donald Trump și pe toți cei care pun in cauza legitimitatea alegerilor, dar au ales sa-și reia instrumentele și…

- La inceputul mandatului, Joe Biden spera sa prezideze peste o foarte necesara perioada de reconciliere. Dar febra politicii polarizante nu a cedat inainte de alegerile legislative de azi, iar sondajele arata ca fractura dintre cele doua Americi, democrata și republicana, este profunda, scriu New York…

- Donald Trump a dat unul dintre cele mai evidente semnale ca ar putea candida din nou pentru Casa Alba, peste doi ani. Deocamdata, face de zor campanie electorala pentru candidații republicani, inainte de alegerile „de la jumatatea mandatului". Și președintele Biden este in campanie, pentru democrați.…

- Generalul de brigada John Lubas, loctiitorul comandantului celebrei Divizii 101 Aeropurtate care este dislocata in Romania, susține ca militarii din subordinea sa sunt gata sa apere oricand fiecare centimetru de pamant al NATO.