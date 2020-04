Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Dan Dragos Dragan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Printr-o alta decizie, prim-ministrul a numit-o pe Andra-Mihaela Costache in functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului. Anterior, Costache a detinut…

- Printr-un ordin de ministru emis ieri, Violeta Alexandru le interzice accesul in directiile de asistenta sociala sau in casele judetene de pensii tuturor romanilor care au implinit 65 de ani.„Pe toata perioada starii de urgenta, in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si in toate institutiile aflate…

- Un numar de 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informeaza, intr-un interviu, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES). Tag-uri Nume: …

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta a deschis, azi, 04 martie 2020, Locuinta Protejata Victimele Violentei Domestice.Locuinta a fost realizata in cadrul Proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman POCU 2014 2020 "VENUS…

- La nivelul județului Alba, incepand de miercuri, 4 martie 2020, va funcționa serviciul social – Locuința Protejata destinata Victimelor Violenței Domestice inființat in cadrul proiectul „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!”- POCU:465/4/4/128038, implementat de Direcția Generala de Asistența…

- Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) inaugureaza, astazi, 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, cate una in fiecare judet, a anunțat secretarul de stat Mihaela Andreianu, intr-un interviu acordat Agerpres.