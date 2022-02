Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le-a transmis colegilor din conducerea partidului, in sedinta de joi, in care a prezentat programul sau de presedinte, ca daca programul nu va fi votat, el va demisiona, se arata in inregistrarea primita de G4Media. ”Eu imi depun mandatul. Da, luni, daca programul asta…

- LideruL USR Dacian Ciolos a afirmat de mai multe ori, in sedinta de joi, in care si-a prezentat programul politic, ca, in cazul in care programul nu e aprobat, isi depune mandatul, invocand inclusiv cuvantul ”demisie”, potrivit stenogramei audio din respectiva ședința. Prezentam transcrirea…

- Echipa de lideri care provin din vechiul USR, cunoscuta sub sintagma „team Barna”, a cerut convocarea unei ședințe de urgența a Biroului Național al partidului, pentru a decide „desecretizarea” stenogramelor ședinței de saptamana trecuta, in care Dacian Cioloș a amenințat ca iși va da demisia din funcția…

- Ședința USR, convocata de urgența, va discuta eventuala demisie a lui Cioloș din funcția de președinte al partidului. Ședința conducerii USR se desfașoara duminica, 6 februarie 2022, de la ora 12, prin zoom. 15 membri USR au cerut aceasta ședința, cel mai important dintre ei fiind Dan Barna. Dacian…

- Liderul USR Dacian Ciolos a declarat vineri dimineața, 4 februarie, pentru Libertatea, ca nu se pune problema sa plece din partid, dupa ce in ședința interna de joi seara a transmis ca daca Biroul Național ii va respinge programul de reforma propus iși va depune mandatul, potrivit surselor participante…

- Liderul USR Dacian Ciolos a declarat, vineri dimineața, ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS. Cioloș și-a acuzat colegii de raspandirea de stiri false, insa a admis ca la sedinta de joi seara a liderilor partidului a existat o discutie…

- Dacian Ciolos a anuntat joi conducerea USR reunita in Biroul National ca va demisiona din functia de presedinte al partidului daca programul sau ce contine mai multe schimbari radicale si reforme interne va fi respins. Liderul USR a cerut un vot pentru propunerile sale pana luni.

- Florin Roman il acuza pe Dacian Cioloș ca este cel „care a coordonat tema și atacul” la adresa sa. Mai mult, il anunța pe liderul USR ca-l da in judecata. „Cand albul devine negru, cand orice vorba iți este rastalmacita, cand iți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat,…