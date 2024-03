Stiri pe aceeasi tema

- Incercarile Patriarhiei Romane de a "readuce" preoții moldoveni in Mitropolia Basarabiei contravin in mod direct sfintelor canoane, iar in cazul in care vor continua acest lucru, vor suferi consecințe grave pentru unitatea Ortodoxiei și pentru relațiile dintre Biserica Rusa și cea Romana. Despre acest…

- Mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove, Vladimir, și Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova il cheama la dialog pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, dupa ce Sfantul Sinod al BOR a luat pe 29 februarie 2024 o decizie prin care a fost reafirmat faptului ca toți clericii ortodocși…

- In Republica Moldova, tot mai multi preoti cer aderarea la Patriarhia Romana a Mitropoliei Moldovei, care, in prezent, este subordonata Bisericii Ortodoxe Ruse, lucru care a trezit mari nemulțumiri Mitropolitului Vladimir. Acesta i-a adresat o scrisoare Patriarhului Daniel prin care ii cere implicarea…

- Așa cum STIRIPESURSE.RO anticipa, deciziile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din 29 februarie risca sa aduca noi conflicte religioase cu Rusia, Ucraina și Moldova.Sinodalii BOR au decis ”reafirmarea faptului ca toți clericii ortodocși romani și pastoriții lor din Republica Moldova…

- Parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Telenești, Nicolae Grapin, a anunțat duminica, 11 februarie, ca parohia a aderat la Mitropolia Basarabiei și s-a pomenit in curtea bisericii cu un grup de preoți și enoriași din alte localitați care i-au cerut sa ramana in Mitropolia Moldovei,…

- Parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Telenești, Nicolae Grapin, a anunțat duminica, 11 februarie, ca parohia a aderat la Mitropolia Basarabiei și s-a pomenit in curtea bisericii cu un grup de preoți și enoriași din alte localitați care i-au cerut sa ramana in Mitropolia Moldovei,…

- Norvegia iși sporește prezența in Moldova, relateaza IPN cu referința la presa norvegiana, care in contextul deciziei țarii scandinave de a deschide o ambasada la Chișinau il citeaza ieri, 4 februarie, pe ministrul de externe Espen Barth Eide ca „razboiul Rusiei impotriva Ucrainei amenința securitatea…

- Președinta Maia Sandu a semnat, pana in prezent, doar doua decrete de retragere a cetațeniei R. Moldova, invocand ca persoanele respective au „savarșit fapte deosebit de grave prin care aduc prejudicii esențiale statului”, a comunicat Presedintia Moldovei, relateaza Europa Libera citata de stiripesurse.md…