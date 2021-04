Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat miercuri o vibranta pledoarie pentru a convinge Congresul sa adopte planul sau de investitii de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, indispensabil in opinia sa pentru ca Statele Unite sa reziste in fata concurentei Chinei, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Fostul președinte Donald Trump spune ca i-a scris lui Joe Biden o lunga scrisoare din inima, inainte sa plece de la Casa Alba, chiar daca republicanul crede ca actualul președinte este cumparat de China, potrivit New York Post, citeaza Digi24.

- Președintele american Joe Biden a acuzat vineri Rusia ca "ataca democrațiile noastre" și s-a declarat hotarât sa "recâștige" încrederea Europei, avertizând însa ca nu este de dorit o revenire la "blocurile înghețate din Razboiul Rece",…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP. ''Am petrecut doua…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Am petrecut doua…

- Joe Biden preia președinția SUA miercuri, intr-un moment dramatic, in contextul epidemiei care a ucis peste 400.000 de americani și a afectat grav economia, scrie BBC. Noul președinte are in plan o serie de decizii rapide, care vizeaza in primul rand combaterea virusului, grabirea vaccinarii și stimularea…

- Nu puține au fost tensiunile intre Casa Alba și companiile chineze in ultimii patru ani, iar Donald Trump pare ca pregatește o ultima sancțiune pe care vrea sa o aplice celor de la Huawei. Conform unor surse citate de Reuters, Administrația Trump a transmis mai multor producatori cu care compania chineza…