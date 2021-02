Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi (vineri, 29 ianuarie - n.red.), OGYEI (autoritatea ungara pentru medicamente) a emis aprobarea de a utiliza si vaccinul Sinopharm, asa ca dupa Pfizer, Moderna, AstraZeneca si vaccinul rusesc Sputnik, putem conta si pe vaccinul Sinopharm”, a declarat in cadrul unui briefing Cecilia Muller, sefa…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Peste 100.000 de persoane au fost vaccinate, incepand din septembrie, in cadrul unei campanii in masa in Rusia. Moscova a inceput sa distribuie, la inceputul lui decembrie, acest vaccin experiemntal rus in 70 de clinici din tara. Dintr-un numar de 22.714 de participanti la teste cu acest vaccin-canidat,…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de chinezii de la Sinopharm prezinta o eficienta de 86%, spun cercetatorii din Emiratele Arabe Unite, unde au fost efectuate testele clinice. Rezultatele ultimelor teste clinice realizate in Emiratele Arabe Unite arata ca vaccinul chinezesc de combatere a coronavirusului…

- Acest lucru este menționat in raportul Comisiei Europene cu titlul rasunator „Plan de acțiune pentru democrație”. Acest document a fost prezentat saptamana trecuta la Bruxelles de catre comisarul european pentru justiție Vera Iurova, care a declarat ca atacurile Rusiei și Chinei impotriva democrației…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat, miercuri, inceperea, de la sfarșitul saptamanii viitoare, a vaccinarii in masa contra Covid-19 cu vaccinul propriu, Sputnik V, anunta Reuters și RFI. Centrul de cercetari medicale din Moscova afirma ca vaccinul sau are o eficienta de 95% , la fel ca produsele americane…

- Rusia a anunțat cat va costa vaccinul anti-Covid denumit "Sputnik V", despre care autoritațile de la Moscova susțin ca ar avea o eficiența de peste 95%. Prețul unei doze de vaccin va fi de mai puțin de 10 dolari, cu mult sub costurile anunțat de companiile Pfizer și Moderna.

- Vaccinul impotriva covid-19 dezvoltat de laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta medie de 70%, anunta alianta luni intr-un comunicat, relateaza AFP potrivit news.ro. Este vorba despre rezultate intermediare ale unor teste clinice realizate in regatul Unit si Brazilia,…