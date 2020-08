Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de strangere de fonduri pentru cumpararea jucatorului Leo Messi de la Barcelona a fost pornita de un fan al echipei VfB Stuttgart, potrivit Mediafax.Acțiunea a fost inițiata in condițiile in care, pentru prima data, exista posibilitatea ca jucatorul sa ajunga de la Barcelona la…

- Razboiul dintre Leo Messi si FC Barcelona are sanse mari sa se termine cu o decizie a instantelor sportive. Starul argentinian pretinde ca poate sa plece liber de contract, dar este contrazis de oficialii catalani. Josep Maria Bartomeu a avertizat ca Messi are contract pana in 2021 si poate fi transferat…

- Ruptura dintre Leo Messi și FC Barcelona este totala! Starul argentinian a decis sa riște totul in tentativa de a scapa de pe Camp Nou! Duminica dimineața, de la ora 11:15, jucatorii Barcelonei s-au prezentat in cantonamentul echipei pentru a efectua testele fizice specifice startului de sezon. A fost…

- Jurgen Klopp nu se gândeste la varianta ca Messi sa ajunga la Liverpool. Messi are salariu de 80 de milioane de euro la Barca iar Liverpool nu i-l poate oferi. Leo Messi va pleca de la Barcelona în aceasta vara, iar Manchester City este principala favorita sa-l achizitioneze, potrivit L'Equipe.Gazeta…

- Desparțirea dintre Leo Messi și FC Barcelona este iminenta, iar astazi se va trece chiar la semnarea actelor. Starul argentinian a ales unde vrea sa joace in urmatorul sezon. Va merge in Premier League, la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola. Englezii i-au propus lui Messi un contract absolut…

- Anunțul ca Leo Messi va pleca de la FC Barcelona ține capul de afiș in presa sportiva din intreaga lume. Starul argentinian a anunțat deja clubul ca vrea sa plece, iar cele mai mari echipe ale lumii se intrec in oferte. Manchester City pare favorita sa semneze contractul cu Leo Messi, dar United, PSG,…

- Leo Messi (33 de ani) e gata sa plece de la Barcelona. Argentinianul l-ar fi informat saptamana trecuta pe Pep Guardiola (49), tehnicianul lui Manchester City, de situația de la clubul catalan și a vrut sa afle daca vicecampioana Angliei ii poate plati transferul. Seismul provocat in Barcelona de faxul…

- Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, spune ca Messi isi va prelungi contractul. Messi vrea ca Barcelona sa-l puna antrenor pe Marcelo Bielsa, informeaza Mediafax.Citește și: Mircea Rednic, antrenorul echipei Poli Iași, dupa ce a pierdut meciul: 'Le-am spus sa le fie rusine de felul…