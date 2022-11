Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat, vineri, ca Guvernul a aprobat un act normativ care prevede cresterea cu 150 a numarului de unitati de invatamant care vor beneficia de programul „Masa calda”. „A crescut numarul de unitati de invatamant preuniversitar care beneficiaza de program de la 300,…

- Guvernul va veni pana la finalul lunii noiembrie cu o noua ordonanța de urgența in ceea ce privește energia. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției vor sa vina cu o noua ordonanța in urmatoarea ședința care presupune o semi-reglementare pe piața energiei. Asta inseamna ca nu va fi o reglementare…

- Fortele aeriene militare ale Indiei (IAF) au declarat luni ca au ridicat de la sol avioane de lupta dupa ce au primit informatii despre o alerta cu bomba la bordul unui avion al unei companii aeriene inregistrata in Iran, care tranzita spatiul aerian indian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. IAF…

- Guvernul a aprobat un cuantum minim al burselor sociale pentru elevi in valoare de 200 de lei/luna, a declarat ministrul Educatiei. Pentru premiile olimpicilor, Sorin Cimpeanu a anunțat o creștere de cel puțin 70%. „Astazi am adoptat o hotarare de guvern prin care reglementam cuantumul minim al burselor.…

- Guvernul de la Kiev a prezentat, marti, garantiile de securitate pe care le considera necesare pentru Ucraina odata ce razboiul cu Rusia se va fi incheiat, relateaza DPA, citata de Agerpres. Planul, care a fost prezentat de Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean, si de Anders Fogh…

- Serviciile secrete din Rusia au reținut un cetatean rus, suspectat ca a transmis informații militare secrete Ucrainei, au anunțat, marți, agențiile de presa ruse, citand agenția federala de securitate FSB, transmite Reuters. ”FSB a descoperit ca un cetatean rus (comitea fapta) de inalta tradare prin…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei. „Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022…

- Rusia a obținut sute de drone iraniene capabile sa fie folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, in ciuda avertismentelor SUA catre Teheran sa nu le expedieze, potrivit The Washington Post. Nu este clar daca Rusia a inceput sa zboare cu dronele impotriva țintelor ucrainene, dar dronele par sa fie…