Stiri pe aceeasi tema

- Din motivarea publicata astazi de Tribunalul Sports Resolutions reiese ca suplimentele contaminate cu substanța interzisa Roxadustat au fost luate de Simona Halep la indicația fizioterapeutei din Academia Mouratoglou, Candice Gohier.

- Primarii din orasele mici reclama ”o subfinantare cronica a investitiilor locale” si atrag atentia ca au de primit peste 200 de milioane de euro pentru finalizarea proiectelor finantate din fonduri europene. Asociatia Oraselor solicita Guvernului ca banii sa fie asigurati la rectificarea bugetara.”Peste…

- „Pentru razboi sunt necesare trei lucruri: bani, bani și iar bani”, a proclamat mareșalul Gian-Giacopo Trivulzio (1448 – 1518) ca raspuns la intrebarea lui Ludovic al XII-lea privind pregatirile necesare pentru cucerirea Ducatului de Milano. De atunci, aceste cuvinte au dobandit o recunoaștere universala.…

- Cheltuielile romanilor, in funcție de regiune: Pe ce se duc banii bucureștenilor, ai celor din marile orașe sau din nordul MoldoveiRomanii au un stil de viața diferit in funcție de regiunea in care locuiesc, iar acest lucru se reflecta in cheltuielile lor de zi cu zi. Acest fapt este confirmat și…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Promisiunile sunt menite sa fie respectate și nu incalcate. Onoarea cuvintelor tale iți va aduce noroc la bani, așa ca ține-te de cuvant!De asemenea, in ceea ce privește munca, ia inițiativa. Acest lucru iți va oferi un avans in ceea ce privește lucrurile pe care dorești…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public ce vizeaza introducerea de noi taxe și impozite pentru mediul de afaceri, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) atrage atenția ca, in aceasta perioada caracterizata prin incetinirea economiei și menținerea…

- Crizele recente au impins 165 de milioane de oameni sub pragul saraciei incepand din 2020, arata date ale ONU preluate vineri de AFP. Organizatia cere un moratoriu pentru tarile in curs de dezvoltare pentru a inversa aceasta tendinta.Crizele succesive, incepand cu pandemia de coronavirus si pana la…

- Simona Halep (31 de ani) a fost audiata timp de doua zile la Londra, de Sport Resolutions, in procesul in care este acuzata de dopaj cu Roxadustat și de neregularitați in pașaportul biologic.