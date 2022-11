Războiul invizibil al Rusiei împotriva Ucrainei din spațiul cibernetic Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit joi despre ”razboiul invizibil” desfasurat de Rusia in spatiul cibernetic si le-a cerut aliatilor sa investeasca mai mult in acest domeniu ”vital” pentru aparare colectiva, relateaza agentia EFE. ”Provocarea este reala si in crestere. De aceea strategia noastra de aparare cibernetica este atat de importanta, aliatii trebuie sa investeasca mai mult si sa intensifice cooperarea. Este o parte vitala a apararii noastre colective”, a spus Stoltenberg la un forum pe aceasta tema la Roma, unde s-a intalnit si cu noua sefa a guvernului italian, Giorgia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

