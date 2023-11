Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda ia in considerare sa inchida și o parte dintre cele patru puncte de frontiera ramase deschise la granița cu Rusia sau chiar o inchidere completa a intregii granițe ruso-finlandeze, daca fluxul de migranți continua, a anunțat ministra de externe finlandeza, Elina Valtonen, conform Reuters.

- Securitatea aliatilor este obiectivul principal al Aliantei Atlanticului de Nord si, cand lumea este inflamata de doua razboaie foarte serioase, NATO analizeaza in amanunt situatia. Razboiul nou aparut in Orientul Mijlociu a atras rapid atentia comunitatii internationale, in vreme ce Ucraina a intrat…

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Kievul a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca Rusia a bombardat peste 100 de localitati din Ucraina in ultimele 24 de ore, cel mai mare raid de la inceputul anului. Calatorind in diverse țari, Zelenski are ocazia sa perceapa ca i

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Fostul campion mondial de box Vladimir Kliciko, fratele primarului Kievului, Vitali Kliciko (de asemenea fost boxer si campion mondial), a declarat marti ca nu exista nicio sansa de negociere a pacii cu Rusia, transmite miercuri dpa. „Negocieri cu cine, cu Rusia, cu (presedintele rus Vladimir) Putin,…

- SUA au declarat luni ca vin la Adunarea Generala a ONU cu o mana intinsa catre tarile din Sudul global, tinand sa le reaminteasca acestora faptul ca multe dintre problemele lor au fost provocate sau exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, transmite marti EFE."Rusii ar vrea sa ne faca sa credem ca…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a recunoscut ca Ucraina inregistreaza pierderi in contraofensiva sa de recuperare a teritoriilor ocupate de Rusia, dar da asigurari ca situatia este departe de a fi „critica” si ca armata nu are nevoie deocamdata de un nou val de mobilizare„Nu trebuie…