- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate, potrivit unei actualizari…

- Aflat in vizita la Iasi pentru doua zile, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca valul cinci al pandemiei de COVID19 nu s-a terminat. Acesta a adaugat ca spera ca dupa cateva saptamani de crestere a cazurilor de infectare cu SARS-CoV2 sa intram pe un trend descendent, urmand ca in sezonul…

- Previziunile economice ale CE pentru anul 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia UE va crește cu 4,0% in 2022 și cu 2,8% in 2023. In privința Romaniei, se estimeaza ca, in 2022, creșterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023. De asemenea, in…

- Aproximativ 1,5 milioane de copii au fugit din Ucraina din momentul inceperii invaziei rusești, anunța UNICEF, potrivit CNN. Agenția ONU susține ca foarte mulți copii care au fugit din Ucraina in ultimele trei saptamani sunt expuși unor pericole. Numeroși alți copii au ramas in țara in condițiile in…

- Dincolo de suferința umana și de fluxurile enorme de refugiați, razboiul face sa creasca prețurile la alimente și energie, amplificand inflația și erodand valoarea veniturilor, perturband totodata comerțul, lanțurile de aprovizionare și remitențele in țarile vecine Ucrainei, a precizat FMI intr-o postare…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 4,3%, fata de un avans 4,5% previzionat in iunie 2021, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat ieri si preluat de Agerpres. Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza o…

