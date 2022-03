Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, i-a solicitat, marti, omologului sau chinez, Wang Yi, intr-o convorbire telefonica, sa apeleze la relatiile stranse ale Chinei cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, potrivit unui comunicat dat publicitatii de catre Ministerul…

- Echipamentele militare sosesc in capitala Ucrainei pentru a-i consolida capacitatea de aparare, potrivit site-ului Ministerului de Interne ucrainean. Este vorba atat de o rezistența in fața atacului prelungit cat și a celui care se anunța, cu rachete și la sol. Conform Kyiv Post, Vadym Denysenko, purtatorul…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput, iar Ministrul rus al Apararii a facut un anunț in aceasta dimineața. Forțele armate ruse au suprimat apararea anti-aeriana a Ucrainei, reușind astfel sa dezactiveze infrastructura bazelor aeriene ucrainean

- Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis joi dimineața un scurt mesaj, pe Tweeter, legat de agresiunea armata desfașurata de Rusia pe teritoriul Ucraineai, joi dimineața. „Condamn folosirii ilegale a forței in agresiunea rusa impotriva Ucrainei. Razboiul cu incalcarea oricarei legi internaționale produce…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Intr-o conferinta de presa, ministrul pentru Integrarea Teritoriilor Ocupate Temporar Iryna Vereshchuk a declarat ca Rusia incearca sa forteze Ucraina sa faca concesii.La randul sau, Danilov a mentionat ca Ucraina nu are planuri de eliberare prin forta a teritoriilor detinute de separatisti, adaugand…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…