Vladimir Putin a dezvaluit in fața unor stewardese care sunt principalele doua motive pentru care Rusia a atacat Ucraina. In același timp, in Ucraina au continuat focurile și bombardamentele, chiar și pe culoarele pentru evacuarea civililor. Iata principalele evenimente ale celei de-a zecea zi de razboi. Rusia a anunțat incetarea focului pentru evacuarea civililor din orașele Mariupol și Volnovakha, dar aceasta nu s-a putut face, parțile s-au acuzat reciproc de nerespectarea acorduluiZelenski anunța ca nu a parasit Kievul. El a vorbit cu senatorii americani carora le-a cerut mai multe arme și…