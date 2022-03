Stiri pe aceeasi tema

Mai discret sau fatis, China si India cumpara titei din Rusia, in timp ce Europa si SUA se lupta sa scape de dependenta de energia ruseasca.

- Dincolo de suferința umana și de fluxurile enorme de refugiați, razboiul face sa creasca prețurile la alimente și energie, amplificand inflația și erodand valoarea veniturilor, perturband totodata comerțul, lanțurile de aprovizionare și remitențele in țarile vecine Ucrainei, a precizat FMI intr-o postare…

- „Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei, in care au fost atacate mai multe orase importante, iar sute de mii de cetateni ai Ucrainei au trecut granitele in tarile vecine, in special in Republica Moldova, Romania si Polonia, folosindu-le ca tari de tranzit catre tarile din vestul Europei”, sustin…

- Ca parte a comunitații globale, European State Lotteries and Toto Association - Asociația Europeana a Loteriilor de Stat și Toto (EL) este ingrijorata de invazia Ucrainei de catre Rusia și de amenințarile care rezulta la adresa pacii, umanitații și stabilitații.

- Razboiul in Ucraina se intinde deja pe a zecea zi. Dupa ce ieri, toata planeta a trecut printr-o alarma generata de luptele de la centrala nucleara de la Zaporojie, forțele rusești par a se apropia de o alta instalație atomica ucraineana. Portul strategic Mariupol, din estul Ucrainei, a fost supus unei…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a „taxat” modul in care NATO și țarile din Europa au ales sa gestioneze razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Pep a comentat decizia echipelor din Premier League de a a-și arata susținerea fața de Ucraina prin care capitanii tuturor celor 20 de…

- Florin Citu, a subliniat joi, 24 februarie, ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni a Uniunii…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…