- UPDATE 08:23 - Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte, luni, in cursul unei reuniuni cu liderii din Europa de Nord, tarile baltice si Tarile de Jos in Letonia, livrarea catre Ucraina a unei importante cantitati de munitie pentru artilerie, noteaza AFP.UPDATE 07:20 - Capitala Ucrainei, Kiev,…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Iranul a recunoscut sambata, 5 noiembrie, pentru prima oara, ca a furnizat Rusiei drone inainte de invadarea Ucrainei, pe care așa cum știm, trupele ruse le-au folosit la atacurile din Ucraina contra civililor și a infrastructurilor. ”Am furnizat Rusiei un numar limitat de drone, cu luni de zile inaintea…

- Aceștia trec la evacuarea populației civile, pentru a elibera teatrul operațiunilor In orașul Herson, pe frontul din sudul Ucrainei, relateaza corespondenți ai presei straine, trupele ruse se confrunta cu o situație deosebit de ”incordata” in fața contraofensivei forțelor Kievului. Trupele ruse, spun…

- Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit cladiri din Kiev. Explozii, auzite si in Odesa, luni dimineata. NATO incepe exercițiul de descurajare nucleara "Steadfast Noon", la care participa 14 țari.

- O revolutie globala in domeniul razboiului inclina dramatic balanta conflictului dintre Ucraina si Rusia, punand in mainile trupelor din prima linie genul de letalitate care pana de curand necesita avioane, nave sau vehicule cu senile greoaie. Piesa centrala a noului ordin de lupta este sistemul de…

- Primele detonari au avut loc luni dimineața in chiar centrul capitalei ucrainene, Kievul. Cel puțin cinci detonari au provocat distrugeri grave unor cladiri locuite de civili, iar parcul central a fost pur și simplu totalmente deteriorat. Pana și zona destinata jocurilor copiilor a fost ținta unei detonari.…

- Franța iși intarește susținerea militara pentru Ucraina. Dupa ce a anunțat 6 tunuri Caesar (Nexter) in plus fața de cele 18 deja trimise, Parisul va furniza Kievului 20 vehicule blindate Bastion (Arquus), a anunțat postul francez de televiziune BfmTV. Contractul este in curs de finalizare, dar livrarile…