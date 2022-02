Războiul din Ucraina: În timp ce rușii anunță negocieri de pace, Belarus ar putea intra în război. Bombardamentele continuă Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra negocierilor de pace, care ar urma sa inceapa luni dimineața, pe teritoriul Belarusului, susține presa rusa (foto TASS). Acestea ar putea sa nu mai aiba insa loc, presa ucraineana anunțand ca este posibil ca și Belarus sa se alatura conflictului impotriva Ucrainei. Acțiunile militare au continuat pe timpul nopții de duminica spre luni in mai multe zone ale Ucrainei. Discuțiile de pace dintre delegațiile ruse și ucrainene vor incepe luni dimineața, a declarat o sursa pentru agenția de presa rusa TASS, duminica. „Nu este o amanare. Intalnirea va incepe dimineața.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

