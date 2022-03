Paginile Google nu vor mai afișa reclame in Rusia, implicit traficul facut pe internet in aceste condiții nu va mai putea fi monetizat. Conform Nexta, Google a decis sa-și suspende afișarea de reclame contextuale in Rusiaha, inclusiv pe YouTube, in contextul razboiului din Ucaina. The post Razboiul din Ucraina: Google suspenda monetizarea de conținut in Rusia, inclusiv pe YouTube appeared first on Puterea.ro .