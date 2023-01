Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 274. Cel putin trei persoane au fost ucise, joi, intr-un incident armat produs in orasul rus Krimsk, situat in regiunea Krasnodar, pe litoralul rus al Marii Negre, anunta autoritatile ruse, citate de agentiile Reuters si Tass.

- Marea Neagra a devenit un centru de gravitatie pentru politicile pe care Alianta Nord Atlantica le dezvolta. Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a readus in discutie ideea unei strategii dedicate acestei zone. In jurul Marii Negre sunt 3 tari NATO, dar si doua state partenere, Ucraina si Georgia, iar…

- Pentru prima data, Republica Moldova este invitata la o reuniune NATO care se va desfașura la București. Anunțul a fost facut de catre șeful diplomației de la Bucuresti, Bogdan Aurescu. „Este prima data cand va participa și Republica Moldova la o reuniune NATO. Exista o reuniune la care sunt invitați…

- Rusia si-a reafirmat insistenta asupra accesului nestingherit pe pietele mondiale pentru exporturile sale de alimente si ingrasaminte, dupa un asa-numit ”schimb aprofundat de opinii” cu oficialii Natiunilor Unite, vineri, la Geneva, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a informat pe secretarul general al NATO in legatura cu decizia Romaniei de a contribui cu 1,3 milioane de dolari la Fondurile Voluntare ale Alianței pentru susținerea Georgiei, Republicii Moldova și a Ucrainei in contextul razboiului de agresiune purtat pe teritoriul ucrainean.…