Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Instanta suprema a respins, ca nefondata,…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat joi ca merita sa fie achitata in dosarele in care a fost trimisa in judecata si a invocat "dreptate divina", daca nu exista "dreptate omeneasca". Elena Udrea s-a prezentat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va judeca o cerere a DNA privind instituirea…

- Saptamana trecuta, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a emis o hotarare – 52/A/2020 – in cazul unui dosar referitor la un verdict al Curții de Apel Bacau. Conform avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, care a semnalat aceasta decizie, Instanța suprema a constatat ca la nivelul Curții…

- Aflat la al șaptelea mandat de primar in fruntea comunitații din Salva, Gheorghe Onul lupta in instanța sa scape de tinichelele din coada, mai precis de patalamaua de turnator la securitate, atribuita de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securitații (CNSAS), in 2017. Dupa ce Curtea de Apel…

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca este infractiune fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane, unde sunt postate fara acordul acesteia informatii, fotografii si…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…