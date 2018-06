Razboiul comercial, pasul urmator: Trump vrea sa nu mai vada masini Mercedes pe strazile din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a spus presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca-si va mentine politica comerciala, iar una dintre tinte este eliminarea masinilor Mercedes-Benz de pe strazile din New York, relateaza CNBC. Presedintele american spera sa blocheze accesul pe piata din SUA…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat Donald Trump, vineri, in cursul unei conferinte de presa, organizate in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflat in vizita la Washington. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi", a declarat…

- Ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, a cerut producatorilor auto sa-l informeze in privinta modului in care intentioneaza sa finalizeze pana la sfarsitul anului actualizarea softului la motoarele diesel, pentru reducerea emisiilor. "Solicit de urgenta producatorilor care au…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice. "Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a plecat, miercuri, din Nortfolk (Virginia, America), spre Marea Mediterana. 6.500 de marinari fac parte din acest convoi, anunta Military.com. Portavionul USS Harry S. Truman este insotit de crucisatorul…

- Mai multe colete suspecte au fost trimise la sase institutii guvernamentale si situri militare situate in zona capitalei americane Washington. Biroul Federal de Informatii (FBI) si autoritati militare au declarat ca investigheaza sase colete suspecte continand componente explozive, a relatat…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…