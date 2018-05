Comisia Europeana a decis inregistrarea importurilor de biciclete electrice din China și ar urma sa aplice, temporar, taxe anti-dumping pentru e-bike-urile fabricate de chinezi. DG Trade – Directoratul General pentru Comerț de la Comisia Europeana a pregatit deja proiectul unei norme de aplicare ce va intra in vigoare dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Taxele anti-dumping ar putea intra in vigoare in ianuarie 2019.