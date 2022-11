Stiri pe aceeasi tema

- Unitațile militare rusești din unele zone, in special in regiunea Donețk, au inceput sa primeasca ordine de la conducerea lor de a opri temporar operațiunile ofensive, a informat pe 13 octombrie Statul Major al Ucrainei, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din regiunea Herson, de la inceputul lunii octombrie", a anuntat Natalia Gumeniuk, purtator de cuvant al Comandamentului militar Sud, potrivit AFP.Armata ucraineana a realizat in ultimele saptamani progrese importante in nordul…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca trei noi sate, ocupate de armata rusa, au fost recucerite de fortele ucrainene in regiunea Herson din sudul tarii, transmite AFP. „Novo-Voskresenske, Novo Grigorivka si Petropavlivka din regiunea Herson au fost eliberate in ultimele 24 de ore”, a…

- Soldați aflați sub contract și barbați recent mobilizați pentru razboi s-au luat la bataie la baza Alabino, din regiunea Moscova, dupa ce aceștia din urma s-au opus confiscarii telefoanelor mobile. Potrivit contului de Telegram Baza, unitatea militara Alabino a fost scena unei batai intre soldați și…

- In regiunea ocupata Lugansk din estul Ucrainei, rușii fac un film despre razboi, in care folosesc toate simbolurile pe care propaganda de la Moscova le atribuie ucrainenilor: ca sunt naziști, ca sunt conduși de americani, ca ascund biolaboratoare in care se produc virusuri mortale.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie. Despre acest lucrub a anuntat astazi, Kremlinul, transmite Agerpres . „Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Un responsabil prorus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) a declarat joi ca trupele ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in mare parte controlata de fortele ruse, intrucat, in caz contrar, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia vor…