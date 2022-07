Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta sambata ca a ucis ”pana la 80” de combatanti polonezi si ca a distrus ”20 de vehicule blindate” si opt lansatoare de racheta de tip Grad intr-un bombardament in Donetk, in estul Ucrainei, unde au loc lupte intense intre armatele ucraineana si rusa. ”Pana la 80 de mercenari polonezi, 20…

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi un ajutor in valoare de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, transmite Reuters. Legea respectiva, care trecuse in 10 mai de Camera Reprezentantilor din Congres, i-a fost trimisa presedintelui Joe Biden pentru promulgare. Au votat in favoarea celui mai…

- O drona ucraineana a distrus doua nave de patrulare rusești in Marea Neagra, afirma șeful militar ucrainean, citat de BBC, arata Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- UPDATE 4 Peste 600 de persoane au fost ranite in ultimul bombardament asupra uzinei siderurgice din Mariupol, anunța primarul orașului. Peste 600 de persoane au fost ranite in ultimul bombardament rusesc asupra uzinei siderurgice Azovstal, a declarat primarul Vadym Boychenko la televiziunea ucraineana.…

- PENSII 2022: Reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare. Inca o localitate din Alba, pe lista Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ prin care comuna Avram Iancu din Alba și alte doua localitați din țara intra pe lista celor in care persoanele pot beneficia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut intr-un interviu difuzat luni seara pentru televiziunea de stat ca livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”.

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni seara, relateaza Reuters.

- Virgil Carp a fost, culmea, politist la rutiera, apoi la una din sectiile din municipiul Iasi. Apoi s-a pensionat si a preluat restaurantul "La Cumatru" din zona Bucium, in apropiere de Spitalul de Psihiatrie Socola. Noaptea trecuta, Carp a fost depistat la volanul unui autoturism, prin zona bucium,…