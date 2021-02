Stiri pe aceeasi tema

- Razboi total intre miniștrii USR-PLUS și premierul Florin Cițu pe banii care decid soarta țarii. Aceștia amenința ca nu vor da avizele pentru aprobarea bugetului pentru 2021 daca nu vor primi sumele cerute. Potrivit unor surse Antena 3 este vorba despre Ministerul Economiei, Sanatații, Transporturilor…

- ​​Discuții tensionate la Guvern pe buget, dupa ce în proiectul care a fost pus pe masa de la Palatul Victoria au aparut taieri la ministerele Sanatații, Transporturilor, Economiei și Fondurilor Europene, toate conduse de USR-PLUS, au declarat surse din Coaliție pentru HotNews.ro. În…

- Miniștrii USR PLUS au primit draftul legii bugetului pe 2021 și ar fi constatat ca li s-au alocat mai puțini bani decat se discutase in Coaliție, susțin surse politice pentru Digi24. Ar fi vorba despre ministerele Sanatații, Economiei și Fondurilor Europene.

- Proiectele de dezvoltare ale Timișoarei vor primi sprijin din partea Guvernului, susține primarul Dominic Fritz. Edilul s-a intalnit, joi, cu vicepremierul Dan Barna, cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula, al Finanțelor, Alexandru Nazare, și al Economiei, Claudiu Nasui. „Azi voi avea discuții…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat joi la Palatul Cotroceni mai mulți membri ai guvernului pentru o discuție pe marginea posibilitații deschiderii școlilor incepand cu semestrul al doilea, pe 8 februarie, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Printre cei chemați la discuția cu șeful statului…

- Claudiu Nasui a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, despre intalnirea pe care mai multi ministri au avut-o cu presedintele Klaus Iohannis si a raspuns: ”A fost o relatie institutionala, o relatie corecta. Am avut o discutie despre prioritatile fiecarui ministru, am spus si eu cele care sunt relevante…

- Liderul PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, afirma, dupa ce USR PLUS a primit in urma negocierilor cu PNL si cu UDMR, ministerele Justitiei, Sanatatii, Transporturilor, Economiei, Cercetarii si Fondurilor Europene, ca alianta si-a luat ”responsabilitati importante si ministere unde reforma este esentiala”.

- Mirel Radoi a fost primit excelent la echipa naționala și a primit laude din toate parțile dupa primele doua meciuri. In special pentru prestația excelenta a „tricolorilor” la Klagenfurt, 3-2 cu Austria. Dar luna octombrie a adus trei infrangeri consecutive, iar criticii au aparut din toate parțile.…