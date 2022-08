Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski avertizeaza ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa și ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va duce din nou centrala la un pas de dezastru, transmite digi24.ro.

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 155. O harta care prezinta reimpartirea Europei, intr-un scenariu ideal pentru Federatia Rusa, starneste noi controverse. Conform desenului publicat chiar de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, pe contul sau de Telegram, teritoriul Ucrainei s-ar limita doar la regiunea…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 149. Rusia a pierdut “jumatate” din capacitatea de a spiona in Europa și este pe cale sa faca o pauza operaționala, oferind Ucrainei șansa de a riposta, a declarat șeful serviciilor de informații din Marea Britanie. “Cred ca evaluarea noastra este ca rușilor le va fi din…