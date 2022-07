Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Turcia au ajuns la un acord privind reluarea exporturilor de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Acordul este semnat la Istanbul.

- Rusia si Ucraina vor semna vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca, transmite AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa…

- ”Referitor la informatiile aparute in spatiul public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul in acest sens. Decizia autoritatilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul privind tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale. Decizia autoritatilor romane vine in contextul eforturilor tarii noastre de…

- Inca nu s-a ajuns la acorduri concrete privind desfașurarea unor discuții cvadripartite cu participarea Ucrainei, Rusiei, Turciei și ONU pentru rezolvarea problemei exportului de cereale din porturile maritime ucrainene blocate de Rusia. Acest lucru a fost declarat de catre speakerul Ministerului Afacerilor…

- Rusia pune lumea in pericolul foametei, prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina si prin restrictiile asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell. Amenintarile la adresa securitatii alimentare si „batalia naratiunilor” cu Rusia cu privire la realitatea…

- Statele europene vor lua in considerare furnizarea temporara de hambare Ucrainei, care se confrunta cu un deficit de silozuri pentru noua recolta de cereale, a anuntat marti Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters. Anterior, un oficial de la Ministerul Agriculturii declarase pentru Reuters…

- Ucraina și UE au discutat despre luarea unor „masuri imediate pentru a debloca porturile Ucrainei pentru a face posibil exportul de cereale”, dupa ce blocada rusa a porturilor ucrainene de la Marea Neagra a forțat exportatorii locali de cereale sa caute alternative pentru a-și