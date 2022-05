Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj dur lansat de șeful Wizz Air catre concurența. Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, susține ca cele doua companii aeriene romanești, Tarom și Blue Air, „sunt in faliment tehnic” și sunt „tinute in viata de tot felul de ajutoare de stat si de guvern”.

- Compania aeriana ungara low-cost Wizz Air a pierdut miercuri o contestatie in justitia Uniunii Europene impotriva ajutorului de stat de 36,66 milioane de euro primit de TAROM in timpul pandemiei de Covid-19, care a fost aprobat de autoritatile de reglementare a concurentei din UE, transmite Reuters.…

- Tribunalul General al Uniunii Europene, a doua cea mai inalta curte a UE, a mentinut aprobarea de catre Comisia Europeana a ajutorului de stat din 2020. Ajutorul a fost compatibil cu regulile pietei interne ale UE, a spus tribunalul, deoarece a urmarit sa previna dificultatile sociale pe care o intrerupere…

- COVID-19 - 2.650 de cazuri noi in București si peste 400 in judetul Cluj Foto: Gabriel Sava. În spitalele din tara sunt internate 5.360 persoane cu COVID, cu 314 mai putine decât ieri, iar la ATI se afla 816 pacienti. Un singur oras din România mai are o rata de infectare…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Oameni din toata Romania se mobilizeaza pentru a fi solidari cu cei afectați de razboi.

- Aliații sunt in alerta dupa ce Rusia a atacat Ucraina, joi dimineața. Romania joaca un rol important in acest conflict militar, din cauza poziției geostrategice. NATO a desfașurat mai multe trupe și multa tehnica militara de cand Putin a amenințat cu invazia rusa. De altfel, o coloana de blindate a…

- Romania a ajuns in varful valului 5 al pandemiei Covid-19 și urmeaza in perioada imediat urmatoare o perioada de stagnare sau chiar o scadere ușoara a numarului de cazuri zilnice, conform unui studiu al Facultații de Științe Economice și Gestionarea Afacerilor a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din…

230 de centre de evaluare Covid 19 s-au inființat in Romania. In județul Cluj sunt amenajate 9 centre de evaluare, Turda fiind una din localitațile care beneficiaza de un astfel de centru.