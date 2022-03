Război juridic la Spitalul „Filantropia“ Razboi juridic la Spitalul „Filantropia“ din Craiova intre conducerea unitatii medicale si tot personalul Tehnic, Economic și Social – Administrativ (TESA). Managerul Liviu Radu s-a trezit actionat in instanta de catre angajatii TESA, fiecare in nume propriu, cu totii solicitand incadrarea intr-o alta grila salariala. Cum si juristii spitalului s-au aflat printre cei nemultumiti, care au ales calea instantei pentru a obtine un salariu mai mare, unitatea medicala a ramas descoperita la judecata. Asa ca a cerut aprobarea Consiliului Local pentru „achiziționarea de servicii juridice de consultanta,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL Dolj a decis, luni, excluderea din partid a noului viceprimar al Craiovei Razvan Diaconu, care a fost ales in aceasta functie in sedinta Consiliului Local cu votul consilierilor PSD si PER dupa ce s-a autopropus, fara sa aiba avizul organizatiei PNL Craiova din care face parte, anunța Agerpres.…

- In cursul zilei de joi la Spitalul de Boli Infectioase erau internate 130 de persoane cu COVID-19 cu forme medii de boala si alte trei persoane cu forme severe se aflau la terapie intensiva. De asemenea, la sectia exterioara de la Letcani a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi se afla opt pacienti…

- Copilul in varsta de doi ani, din localitatea Urecheni, judetul Neamt, care a fost batut de mama si de concubinul acesteia a decedat, a anuntat vineri managerul Spitalului de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, Alina Belu. Cu noua zile in urma copilul a fost adus la Iasi si internat in terapie…

- Cea mai ingrijoratoare evolutie este la copiii mici. "Nu stati in contact cu ei fara masca!", transmite seful DSP Iasi. Explozie de noi cazuri COVID-19 la Iasi. Ieri s-a raportat cifra record de 1.319 cazuri noi, mult fata de ziua precedenta, fiind de altfel cele mai multe inregistrate pana acum in…

- Social Salariații din invațamant – membri de sindicat – intra in greva de avertisment ianuarie 17, 2022 10:22 “Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” – organizații reprezentative la nivel de sector de activitate invațamant preuniversitar…

- Foto cu rol ilustrativ, de la momentul vaccinarii anti Covid a dr. Stela Halichidis Prima infatisare in dosarul cu indicativul 8309 118 2021 se va desfasura la data de 18 februarie 2022, de la ora 12.00. Cazul este in atentia competului CA6 al Sectiei de contencios administrativ si fiscal, prezidat,…

- Angajații mai multor regionale ale CFR au ieșit azi in strada și au protestat fața de prorogarea Legii 195/2020 pana la 1 ianuarie 2023. Oficialii CFR spun ca protestul spontan feroviar ce are loc astazi, 20 decembrie 2021, nu se datoreaza CFR Calatori, fiind o acțiune sindicala feroviara a angajaților…

- Primaria Municipiului Blaj a depus o solicitare catre APM Alba cu privire la emiterea Acordului de Mediu pentru proiectul „Construire heliport in municipiul Blaj”. Prin “Strategia de dezvoltare aeromedicala SMURD, pe termen mediu si lung, in Romania”, Ministerul Sanatatii a evidentiat faptul ca, activitatea…