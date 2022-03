Stiri pe aceeasi tema

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- S-a ajuns la a 6-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata dirijata de la Kremlin se concentreaza pe cucerirea principalelor orașe din țara vecina, Harkov și Kiev. Aproximativ 70 de militari ucraineni ar fi fost uciși In jur de 70 de soldați ucraineni ar fi murit dupa ce artileria rusa a lovit o baza…

- Este a șasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. A fost din nou o noapte cu bombardamente intense asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. Alarmele anti-aeriene au sunat și in patru regiuni din vestul țarii, una dintre ele aproape de granița cu Polonia. Intr-un nou mesaj,…

- Militarii ruși au bombardat pentru a șasea noapte consecutiv mai multe orașe din Ucraina, omorand cu sange rece zeci de civili și militari, in timp ce alte cateva sute de persoane au fost ranite, printre care și copii. Cele mai puternice explozii au fost auzite in Harkov, acolo unde rușii ar fi lovit…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

