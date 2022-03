Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- Mai mulți martori au declarat pentru BBC ca au auzit explozii in orașele Liov și Ivano-Frankivsk din vestul țarii. Și agențiile de presa ucrainene raporteaza explozii similare. Agenția de știri UNIAN a citat utilizatori ai rețelelor de socializare care au raportat doua explozii puternice in Liov. In…

- Orasul Lvov din vestul Ucrainei a fost zguduit de mai multe explozii duminica. Situat la aproximativ 70 de kilometri de granita cu Polonia, orasul a fost lovit de mai multe rachete, au relatat media locale.

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- UPDATE 1 Sistemele de monitorizare a instalațiilor de deșeuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, au incetat sa mai transmita date catre organizația de supraveghere nucleara a ONU, a declarat instituția, citata de Sky News. „Directorul general a indicat ca transmisia de date de la distanța…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…