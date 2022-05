Stiri pe aceeasi tema

- Un nou moment halucinant a avut loc la una dintre televiziunile publice ruse, un deputat al Dumei de Stat amenințand ca un razboi cu NATO va fi unul nuclear și ca Rusiei nu ii pasa cate țari va distruge in contextul discuțiilor de aderare a Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantica. Deputatul Alexei…

- UPDATE 3 Ministerul rus al Apararii a declarat ca s-a convenit asupra unui coridor umanitar pentru evacuarea soldaților ucraineni raniți de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol catre orașul Novoazovsk, controlat de Rusia. „S-a ajuns la un acord privind evacuarea raniților”, a transmis, luni, ministerul…

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- UPDATE 6 Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare antiaeriana și antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anunțat vineri premierul britanic Boris Johnson, conform CNN. Vorbind alaturi…

- Secretarul general al Organizației Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, spune ca razboiul declanșat de Rusia reprezinta un reper important pentru pregatirea și adaptarea statelor membre.La Cartierul General NATO, oficialii vorbesc despre intarirea flancului estic și mobilizarea preventiva a trupelor militare.Alaturi…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…