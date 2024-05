Stiri pe aceeasi tema

- Accident soldat cu o victima in Dumbravita, unde o soferita in varsta de 42 de ani, la intersecția strazii Budapesta cu strada Conac intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un tanar in varsta de 16 ani. „In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanarul in varsta de 16 ani, care a fost…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, un barbat, de 22 de ani, s-ar fi aruncat de la primul etaj al unitații medicale. In ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, barbatul a decedat.…

- Polițiștii din Timișoara au reținut pentru 24 de ore un barbat de 64 de ani care ar fi furat mai multe produse alimentare dintr-un magazin din Piața Traian. Fapta de care este suspectat barbatul s-a petrecut sambata.

- – Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) saluta aprobarea, in ședința speciala a Guvernului Romaniei organizata joi, 25 aprilie, la Timișoara, a modificarii OUG nr. 173/2022, care deblocheaza un proiect important pentru istoria și memoria naționala.…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Timișoara fac miercuri dimineața noua percheziții domiciliare in Timiș și in București intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Potrivit IPJ Timiș, din cercetari a reieșit ca, incepand…

- Mai mulți bacauani, proprietari de apartamente de pe strazile Progresului nr. 12 și Pictor Theodor Aman nr. 14, membri in Asociația de Proprietari nr. 70, și-au dat intalnire in spațiul dintre blocuri acolo unde l-au invitat și pe președintele de Asociație pentru a se interesa de problema curții interioare.…

- Politistii din Timisoara de la IPJ Timis si trupele speciale au descinde in 12 locatii din Timisoara si localitatile limitrofe. Vizate sunt persoanele care faceau contrabanda cu tigari. Acestea luau marfa din strainatate si vindeau pe sub mana in Piata Iosefin. De asemenea, exista informatii ca vindeau…

- Femeia in varsta de 44 de ani, din municipiul Timișoara, prinsa pe 3 martie, la Pitești, dupa ce a sustras dintr-un supermarket produse in valoare de aproximativ 1.300 lei, va ajunge, din cate se pare, la judecata. Citește și: Selly și Velea au strans sute de tineri in centrul Piteștiului! Polițiștii…