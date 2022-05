Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a acuzat miercuri Rusia ca foloseste blocarea exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi, transmite dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- Intr-o vizita in orașul devastat Irpin, in apropiere de Kiev, procurorul general Irina Venediktova a declarat ca Ucraina documenteaza informațiile privind acuzațiile de viol, tortura și alte crime de razboi comise de forțele rusești.Aceasta tactica este folosita „bineințeles, pentru a speria societatea…

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- Ucraina a afirmat miercuri ca se asteapta la „saptamani extrem de dificile” impotriva armatei ruse care „a acumulat deja forte pentru o ofensiva majora in estul” tarii, o prioritate pentru Moscova. „Avem saptamani extrem de dificile in fata”, a avertizat ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov,…

- UPDATE 2 O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orașul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de pușcași motorizați rate din Rusia pentru „marele lor eroism și curaj” și a acordat…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…