Război în Ucraina, ziua 705: Zi crucială pentru deblocarea sprijinului UE de 50 de miliarde pentru Kiev - LIVE TEXT UPDATE 6:40 - Ministrul de externe Peter Szijjarto se va intalni, luni, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, la Ujgorod, anunța publicația ungara Nepszava. Intalnirea aeste una cruciala in contextul in care se așteapta ca ea sa produca efecte asupra deciziei Ungariei de a deblocha sprijinul UE de 50 de miliarde de euro pentru Kiev.UPDATE 5:10 - Ucraina cere intensificarea presiunii asupra Rusiei, in timp ce trupele ruse desfasoara ofensive multiple, consemneaza agentia EFE."Fiecare manifestare de presiune asupra Rusiei este un pas catre pace. Fiecare act de asistenta pentru Ucraina este o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

