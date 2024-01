Stiri pe aceeasi tema

- De la invazia Rusiei in Ucraina, Londra a fost unul dintre principalii susținatori ai Kievului. Premierul britanic Rishi Sunak a transmis ca anul acesta, Marea... The post Președintele ucrainean și premierul britanic au semnat un acord de securitate care va ramane in vigoare pana la intrarea Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit la Kiev și a promis ca va continua sa sprijine Ucraina in razboiul cu Rusia, relateaza BBC. „Am venit in Ucraina pentru a transmite un mesaj simplu. Nu putem și nu vom inceta sa sprijinim Ucraina. Le spun tuturor ucrainenilor: Marea Britanie este cu voi atita timp…

- Premierul britanic Rishi Sunak anunța creșterea ajutorului Marii Britanii pentru Ucraina la 2,5 miliarde de lire sterline. Anunțul vine in timp ce UE și SUA nu au reușit sa stabileasca cum vor ajuta Ucraina in continuare. Totodata, anunțul a fost facut in timpul unei vizite surpriza la Kiev, scrie Mediafax.Premierul…

