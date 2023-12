Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri…

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina și alți 30 de membri ai ONU au solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate ca raspuns la atacul frenetic al Rusiei asupra orașelor ucrainene.

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai importanți aliați ai președintelui Vladimir Putin, a avertizat joi, 2 noiembrie, Polonia - țara membra a NATO - ca este considerata acum un "inamic periculos" de catre Rusia și ar putea ajunge sa-și piarda calitatea de stat daca va continua pe direcția actuala, relateaza…