Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost ranite și cinci au ramas sub daramaturi in urma atacurilor aeriene, lansate de ruși asupra unor localitați din estul Ucrainei. Un bloc, noua case și o secție de Poliție au fost avariate. Rachetele rusești au fost lansate in cursul nopții și au vizat regiunea ucraineana Donețk,…

- Organizația Hamas și Vladimir Putin vor fiecare sa „nimiceasca" democratii, a afirmat Joe Biden joi in discursul adresat natiunii, in cursul caruia a anuntat ca va cere Congresului american sa finanteze „urgent" ajutor pentru Israel si Ucraina

- Razboi in Ucraina, ziua 596. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane "constant si neintrerupt"

- Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a transmis avertismentul miercuri, 20 septembrie, la Adunarea Generala a ONU de la New York, dupa recenta vizita a liderului nord-coreean Kim Jong Un in Rusia, relateaza CNN.Liderul de la Seul a afirmat ca țara sa și aliații ei „nu vor sta cu brațele incrucișate”…

- Razboi in Ucraina, ziua 575. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a justificat, miercuri, la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite inarmarea Kievului și impunerea de sancțiuni Moscovei ca acțiuni de aparare a Cartei fondatoare a ONU.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu se știe cand se termina razboaiele, așa ca este de așteptat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia sa dureze, a relatat news.ro.„Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta, atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa ne pregatim…

- Bloggerii ruși pro-razboi și-au exprimat ingrijorarea cu privire la contraofensiva Ucrainei, in contextul relatarilor despre progresele recente realizate de ucraineni in apropiere de Andriivka și Klișciivka, in regiunea Donețk.

- Șaptesprezece dintre cele 22 de drone lansate de armata rusa in noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei au fost distruse, au raportat joi dimineața Fortele Aeriene ale Ucrainei, fara a comunica informatii cu privire la eventuale pagube sau victime.