- Viceprim-ministrul ucrainean Oleksandr Kubrakov a dat asigurari joi cu privire la coridorul alternativ de export al Ucrainei la Marea Neagra, spunand ca acesta funcționeaza, in ciuda unui atac recent rusesc asupra unei nave civile, transmite Reuters.

- Vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov a negat joi rapoartele unor firme ucrainene și britanice potrivit carora noul coridor de export la Marea Neagra ar fi fost suspendat, scrie Reuters.„Informația privind anularea sau oprirea neprogramata a coridorului temporar Ucraina - coridorul pentru circulația…

- O a doua nava transportind cereale a parasit un port ucrainean folosind un coridor temporar. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la ministrul Dezvoltarii Comunitare, Teritoriilor și Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, pe Facebook. El a precizat ca o alta nava incarcata cu cereale a parasit…

- O nava incarcata cu cereale a plecat din portul ucrainean Ciornomorsk de la Marea Neagra și se indreapta spre Bosfor, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov. Vaporul folosește, in premiera, un coridor umanitar amenajat de autoritațile ucrainene.Nava „Resilient Africa", sub pavilion…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra și a rutelor de transport maritim pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-și trimita cerealele in afara razei de acțiune a Rusiei, potrivit afirmațiilor facute de premierul Ciolacu.

- Nava de containere Joseph Schulte, sub pavilion Hong-Kong, care a parasit la inceputul acestei saptamani portul ucrainean Odesa, blocat de Rusia, se afla in Ucraina din 23 februarie 2022, cu o zi inainte de inceperea invaziei ruse in Ucraina. Ucraina a anuntat saptamana trecuta un “coridor umanitar”…

- O nava portcontainer a parasit miercuri dimineata portul Odesa de la Marea Neagra, pe un nou coridor temporar pentru nave comerciale catre si dinspre porturile ucrainene, blocate de Rusia, a anuntat guvernul de la Kiev, transmite Reuters. Ucraina a anuntat saptamana trecuta crearea unui „coridor umanitar”…

- O nava de containere a parasit miercuri dimineata, 16 august, portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra, folosind un nou coridor temporar pe care Kievul a anuntat ca l-a instituit pentru navele comerciale care pleaca din porturile sale blocate de Rusia, informeaza Reuters și News.ro . Saptamana trecuta,…